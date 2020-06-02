Биатлонисты Башкирии возобновили тренировки после пандемии

Башкирские биатлонисты завтра отправятся на учебно-тренировочные сборы в Белорецкий район. Это стало возможно после смягчения режима полной самоизоляции. Глава республики Радий Хабиров подписал указ о возобновлении тренировок для олимпийцев и членов сборных России и Башкортостана.
В новый сезон – с новым настроением и экипировкой. Биатлонистам повезло заказать роллеры еще до пандемии. И вот они поступили.
Лыжероллеры производят на российском предприятии в Кирово-Чепецке. На пробу взяли 30 пар, пока привезли 20. Стоимость три с половиной тысячи рублей – минимум в два раза дешевле тех, что использовали раньше.
Опробовать предстоит уже в ближайшее время на сборах в Белорецком районе, куда команда отправится завтра. Но основной упор сделают на стрельбу. Благо закупили и патроны – 49 тысяч. В ближайшие три недели предстоит пройти основной стрелковый сбор.
Комплекс «Биатлон» уже сегодня принял первых спортсменов. На трассу вышли Петр Пащенко и Алексей Петров. Но доступен не весь объект, а только стрельбище, дистанция и сервис-центр.
У Семена Елистратова из-за пандемии не состоялся чемпионат мира по шорт-треку. Сборная России сейчас возобновила тренировки в Новогорске, но спортсмену разрешили пока тренироваться дома.
И в этом сомневаться не приходится, видя настроение башкирских спортсменов.