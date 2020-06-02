Биатлонисты Башкирии возобновили тренировки после пандемии

Башкирские биатлонисты завтра отправятся на учебно-тренировочные сборы в Белорецкий район. Это стало возможно после смягчения режима полной самоизоляции. Глава республики Радий Хабиров подписал указ о возобновлении тренировок для олимпийцев и членов сборных России и Башкортостана.

В новый сезон – с новым настроением и экипировкой. Биатлонистам повезло заказать роллеры еще до пандемии. И вот они поступили.

Лыжероллеры производят на российском предприятии в Кирово-Чепецке. На пробу взяли 30 пар, пока привезли 20. Стоимость три с половиной тысячи рублей – минимум в два раза дешевле тех, что использовали раньше.

Конструкция железная, неубиваемая, а вот резина может и только один сбор выдержать. Ильдар Газеев, сервисмен

Опробовать предстоит уже в ближайшее время на сборах в Белорецком районе, куда команда отправится завтра. Но основной упор сделают на стрельбу. Благо закупили и патроны – 49 тысяч. В ближайшие три недели предстоит пройти основной стрелковый сбор.

Комплекс «Биатлон» уже сегодня принял первых спортсменов. На трассу вышли Петр Пащенко и Алексей Петров. Но доступен не весь объект, а только стрельбище, дистанция и сервис-центр.

Здесь две недели жили вахтовики, но сейчас объект привели в порядок. Тренируются только спортсмены из сборной РБ, только по одному с соблюдением всех требований. Виктор Никитин, старший тренер сборной Республики Башкортостан по биатлону

Пандемия попалась как раз на май, у нас в это время всегда перерыв, поэтому особо не почувствовали разницу. Единственный минус, что мы не пробежали чемпионат России. Алексей Петров, чемпион России по биатлону в эстафете

У Семена Елистратова из-за пандемии не состоялся чемпионат мира по шорт-треку. Сборная России сейчас возобновила тренировки в Новогорске, но спортсмену разрешили пока тренироваться дома.

Не загадываю, есть еще международная федерация, еще неизвестно, будут ли у нас соревнования в первом полугодии. Самое главное, я с семьей, и все получится. Семен Елистратов, олимпийский чемпион по шорт-треку, бронзовый призер Олимпиады