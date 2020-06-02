В Башкирии водитель-живодер жестоко убил котенка

Еще один случай жестокого обращения с животными произошел на прошлой неделе в Иглино.

На дороге в кустах местные зоозащитники нашли мертвого котенка. На животном были видны различные увечья.

Волонтеры решили на всякий случай проверить камеры на ближайшем частном доме и ужаснулись. Оказалось, котенка жестоко убили.

По этим кадрам видно, что ранее к дому подъезжает мужчина на отечественной "пятерке". На земле при этом лежит котенок, но водитель давит животное. Спустя некоторое время он сдает назад, а котенок уже трясется в предсмертной агонии.