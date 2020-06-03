В Уфе из машины бизнесмена похитили 350 тысяч рублей

В башкирской столице 40-летний предприниматель стал жертвой ограбления. Неизвестный украл из салона его автомобиля 350 тысяч рублей. Подробности рассказали корреспонденты издания КП-Уфа.

Инцидент произошел в пятницу, 29 мая. Потерпевший обнаружил пропажу ночью. Вскоре он обратился за помощью в полицию.

Бизнесмен рассказа правоохранителям, что, по его мнению, неизвестный похитил крупную сумму денег, когда автомобиль марки "Киа" стоял на парковке по улице Центральной.