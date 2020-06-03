Под Уфой столкнулись две легковушки: есть пострадавшие

Вчера, 2 июня, в Уфимском районе Башкирии произошло серьезное дорожно-транспортное происшествие. Столкнулись автомобили Lada Priora и Lada Kalina. Подробности произошедшего рассказали в региональной ГИБДД.
Авария произошла на 21 км автодороги Западный обход. Виновником ДТП оказался 42-летний водитель автомобиля Lada Kalina. Выяснилось, что он выехал на главную дорогу, не предоставив преимущество 51-летнему водителю "Калины".
В результате аварии пассажиры автомашины Lada Kalina получили травмы. Их немедленно доставили в больницу. По факту аварии сотрудники региональной ГИБДД проведут проверку.