Под Уфой столкнулись две легковушки: есть пострадавшие

Вчера, 2 июня, в Уфимском районе Башкирии произошло серьезное дорожно-транспортное происшествие. Столкнулись автомобили Lada Priora и Lada Kalina. Подробности произошедшего рассказали в региональной ГИБДД.

Авария произошла на 21 км автодороги Западный обход. Виновником ДТП оказался 42-летний водитель автомобиля Lada Kalina. Выяснилось, что он выехал на главную дорогу, не предоставив преимущество 51-летнему водителю "Калины".