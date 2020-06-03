Телеведущий Оскар Кучера переболел коронавирусом

Ведущий телеканала НТВ Оскар Кучера рассказал, что переболел COVID-19. С его слов, первые симптомы болезни он почувствовал в начале мая. Вскоре он сдал анализы, которые подтвердили у него коронавирус.

Оскар Кучера рассказал изданию "Комсомольская правда", что вместе с ним коронавирус перенесла и его семья. Госпитализация актеру не потребовалась. Телеведущий подчеркнул, что у его близких заболевание протекало в легкой форме.