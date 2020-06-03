В Башкирии задержали мужчину, насиловавшего работницу школы пять часов

Накануне в Белорецком районе Башкирии произошло чудовищное преступление. Злоумышленник на протяжении пяти часов насиловал сотрудницу одной из сельских школ. Подробности рассказали корреспонденты издания КП-Уфа.

Злоумышленник измывался над несчастной в собственной машине. После этого он уехал в неизвестном направлении. Пострадавшая незамедлительно обратилась за помощью в полицию.

Насильник был задержан стражами порядка в минувший понедельник. Им оказался 29-летний местный житель. Выяснилось, что ранее он уже отбывал наказание за подобное преступление.