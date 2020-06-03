В Башкирии мужчина сорвался с высоты и погиб на глазах у очевидцев

Накануне под Нефтекамском произошел несчастный случай. На стройке в селе Энергетик 44-летний мужчина трагически погиб на глазах у очевидцев. Инцидент произошел в субботу, 30 мая.

Мужчина работал на территории личного хозяйства своего приятеля. Несчастный, находясь на высоте, не удержал равновесие и сорвался с высоты двух метров. Об этом сообщает издание КП-Уфа.

Рабочий получил тяжелые травмы. Очевидцы произошедшего незамедлительно вызвали скорую помощь.