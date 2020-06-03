В Башкирии многодетная семья осталась без крыши над головой

Большая беда случилась в многодетной семье Стереховых. В их доме в селе Красноусольском произошёл страшный пожар, который оставил семью без крыши над головой. Пострадавшие нуждаются в помощи неравнодушных.

35-летняя Анастасия и трое её несовершеннолетних детей были в доме в момент возгорания. Женщина и две её дочери 15 и 5 лет получили термические ожоги и были госпитализированы в ГКБ №1 Стерлитамака. От дома семьи остались только угли, а все документы, вещи и ценное имущество сгорели.

Добровольцы просят помощи для семьи в этой тяжёлой ситуации. Из самого необходимого – одежда для девочек (5, 7, 15 лет). Пока Анастасия в больнице, сбор помощи организовали в Красноусольской ЦРБ (отдел кадров), куда можно дозвониться по телефонам 2 72 20, 8 917 35 63 646. Также посильную денежную помощь можно перевести на карту старшей дочери Снежане Стереховой (5336 6900 7929 0393).