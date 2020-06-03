Стало известно, когда заработают кинотеатры в Башкирии
Названа примерная дата начала работы кинотеатров в России. Ее озвучил вице-премьер Дмитрий Чернышенко. По его словам, россияне смогут насладиться новинками уже в июле.
Также в июле начнут работать и музеи. Вице-премьер отметил, что каждый регион будет решать сам, когда конкретно откроются двери кинозалов для посетителей. Власти субъектов будут принимать решение на основании эпидемиологической обстановки.
Дата в каждом регионе своя, в зависимости от эпидемиологической обстановки. Музеи уже начали работать, а двери для посетителей откроются уже с середины июля. Подготовительный этап - полтора месяца. Речь идет пока об индивидуальных посещениях
Дмитрий Чернышенко, вице-премьер
А вот театральные постановки, а также проведение концертов не стоит ждать раньше осени.
Что касается кино и, особенно, театра, зритель очень соскучился по любимым актерам. Мы должны здесь обеспечить строжайшее соблюдение мер противовирусной безопасности, включая специальную плотность рассадки, использование индивидуальных средств защиты, дистанцирование. Кинотеатры смогут уже заработать в середине июля. Там также предусмотрена особая рассадка, театры и концертные залы также, как и во всем мире, открываются на последнем этапе снятие ограничений, но планируется, что уже осенью они нас порадуют новыми постановками