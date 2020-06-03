Суд оправдал полицейских, изнасиловавших дознавательницу из Уфы

В эти часы в Уфе прошло слушание по апелляции участников секс-скандала в отделе МВД. Ранее бывшие высокопоставленные сотрудники полиции Эдуард Матвеев, Салават Галеев и Павел Яромчук были признаны виновными в изнасиловании своей коллеги 23-летней Гульназ С. Они были приговорены к 7 и 6 годам колонии, соответственно.