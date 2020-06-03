В Башкирии озеру Аслыкуль грозит обмеление

Аслыкуль мелеет. В крупнейшем в Башкирии озере падает уровень воды. По данным исследований, за последние 7 лет он снизился на 83 см.

Об этом пишет журнал «Табигат». В числе причин ученые называют высыхание родников, которые подпитывают Аслыкуль. Кроме того, до озера перестала доходить речка Шарлама. Всё это, считают экологи, влияние человека. Родники исчезают из-за прокладки дорог вокруг водоёма.