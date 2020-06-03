В Башкирии инновационные компании смогут получить гранты

Инновационные компании смогут получить гранты на свое развитие. Подобную меру господдержки запустят в республике впервые.
По данным министерства промышленности и энергетики Башкортостана, в текущем году на эти цели выделят 14 млн рублей. Гранты предоставят на условиях конкурсного отбора организаций. Максимальный размер субсидии, которую сможет получить предприятие, составит 4 млн рублей.
В правительстве надеются, что это поможет малым инновационным предприятиям вузов и научно-внедренческим предприятиям в регионе и подстегнет активное внедрение передовых разработок в промышленные процессы.