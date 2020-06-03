В России за сутки скончались 178 человек с коронавирусом

Оперативный штаб по борьбе с коронавирусной инфекцией озвучил новые данные. За сутки в России было выявлено ещё 8536 случаев заражения вирусом. За всё время пандемии заболели 432 277 человек.

Одновременно в стране болеют 231 105 пациентов с коронавирусом. Выздоровели за сутки 8972 человека (за всё время – 195 957). Количество летальных исходов также увеличилось.

За сутки скончались 178 человек. За всё время количество погибших достигло 5215. В общей сложности в России проведено уже больше 11,4 миллионов тестов на COVID-19.