Стало известно состояние малыша, которого мать оставила на морозе в колготках

Шокирующий случай произошёл в Мелеузовском районе ещё в феврале. 26-летняя мать оставила своего двухлетнего сына ночью в мороз в одних колготках и майке. Мальчик получил серьезное обморожение кожных покровов.

Стало известно, что Мелеузовский районный суд вынес приговор в отношении нерадивой матери. Женщину приговорили к исправительным работам сроком на один год с удержанием в доход государства 10% заработка. Также 26-летнюю мать ограничили в родительских правах.

После экстренной госпитализации малыш впал в кому, но, к счастью, длительное лечение благоприятно сказалось на самочувствии пострадавшего. Сейчас ребёнка воспитывает бабушка.