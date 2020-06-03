В Башкирии назвали новый источник заражения коронавирусом

В Минздраве Башкирии назвали новый источник заражения коронавирусом. За последние сутки количество зараженных выросло на 92 человека.

Медицинские специалисты Башкирии продолжают бороться с пандемией коронавируса. Россия по мнению экспертов вышла на плато, ограничения снимаются, но новые заражения есть. Общее число новых больных колеблется на уровне 8500-9000 человек по всей стране.

В региональном Минздраве объяснили новый рост количества заболевших. По словам замминистра ведомства Ирины Кононовой, новые пациенты не заражались в больницах или поликлиниках. Большинство новых случае - это семейные очаги заражения.

Семейные и корпоративные очаги заражения коронавирусом стали новым витком развития пандемии в стране. Так, в Якутии неделю назад специалисты констатировали рост заболеваемости среди родственников и коллег пациентов.

Семейные очаги сегодня являются наиболее распространёнными. Есть случаи, когда в инфекционных стационарах лежат от 3 до 6 членов семьи. Таких случаев в Якутии около 20. Ольга Балабкина, вице-премьер Правительства Якутии