В Башкирии рабочие разбились насмерть, упав с 5-метровой высоты

Страшная трагедия произошла почти год назад. 14 июня 2019 года двое рабочих 62 и 59 лет упали с автопогрузчика с 5-метровой высоты. Суд вынес обвинительный приговор в отношении начальника предприятия.

Следственный комитет доказал виновность руководителя предприятия, который допустил нарушение правил безопасности. Он принудил работников забраться на автопогрузчик для замены рекламного щита, но строительная техника не была предназначена для такого вида работ и опрокинулась вместе с работниками. 62-летний мужчина скончался на месте происшествия, а его 56-летний коллега в больнице.

Подсудимый полностью признал свою вину и был лишён свободы на 2 года и 6 месяцев. Также бывший начальник предприятия обязан выплатить пострадавшей стороне компенсацию морального вреда в размере 1 миллиона рублей.