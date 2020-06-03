В Уфе мужчина украл у своего ребенка копилку с деньгами

27-летний уфимец совершил шокирующее ограбление. Добычей молодого человека стала квартира бывшей жены и ребёнка. Нерадивый отец украл не только драгоценности супруги, но и копилку собственного ребёнка.

24-летняя жительницы Уфы обратилась в полицию с заявлением об ограблении. Девушка рассказала, что из её квартиры вынесли деньги, драгоценности и копилку ребёнка, в которой находилось 600 рублей. Розыскные мероприятия вывели полицию на бывшего мужа пострадавшей.

Оказалось, мужчина недавно вышел из мест лишения свободы и пришёл проведать ребёнка. После он выкрал ключ от квартиры бывшей жены, дождался, когда она уйдет на работу, и проник в дом. В своём преступлении молодой человек сознался. Было возбуждено уголовное дело.