В Башкирии молодая мать станцевала голой перед дочерью

Первой о непростой ситуации в маленькой семье Жанны К. рассказала соседка в передаче «Мужское/женское». Девушка поделилась, что молодая мама двух маленьких детей часто выпивает, ругается матом, кричит и громко слушает музыку. А недавно в интернете появилось видео , на котором Жанна танцует голой на глазах у ребенка. Сама женщина рассказала, что этот танец предназначался для сайта знакомств.

Оказалось, у матери есть ещё один ребёнок, который живёт с бабушкой. У Жанны нет на него родительских прав, так как семья считается неблагополучной. Многодетная мама не может устроиться на работу в небольшом городе – из-за маленьких детей её кандидатуру просто не рассматривают. Семье приходится выживать на 200 рублей в день. Жанна надеется, что её малышей не заберут органы опеки, потому что, по её словам, она делает всё возможное, чтобы обеспечить детей.