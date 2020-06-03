Радий Хабиров поддержит ФК «Уфа» в матче с «Тамбовом»

Глава Башкортостана Радий Хабиров поддержит футбольный клуб «Уфа» в матче с «Тамбовом». Руководитель республики прислал свою фотографию для участия в акции.
Напомним, заявки на виртуальное посещение «Нефтяника» башкирский клуб принимаются до 10 июня. Необходимо прислать фотографию на почту floop91@mail.ru или в социальных сетях группы ФК «Уфа». К акции уже присоединились Александр Зинченко, Юрий Шевчук, Айдар Галимов, Дмитрий Голубов, Эммануэль Фримпонг, Станислав Черчесов, Ильнур Юламанов и другие.
Также некоторые болельщики смогут попасть на стадион и посмотреть матч вживую. Роспотребнадзор согласовал личное присутствие как минимум 1500 зрителей.
Итак, стартовую игру футбольная «Уфа» проведет дома с «Тамбовом» 21 июня. Начало встречи в 17:00. Также домашние игры состоятся 1, 5, 16 и 22 июля.