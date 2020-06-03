Радий Хабиров поддержит ФК «Уфа» в матче с «Тамбовом»

Напомним, заявки на виртуальное посещение «Нефтяника» башкирский клуб принимаются до 10 июня. Необходимо прислать фотографию на почту floop91@mail.ru или в социальных сетях группы ФК «Уфа». К акции уже присоединились Александр Зинченко, Юрий Шевчук, Айдар Галимов, Дмитрий Голубов, Эммануэль Фримпонг, Станислав Черчесов, Ильнур Юламанов и другие.