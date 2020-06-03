Башкирские биатлонисты отправились на сборы в Белорецкий район

На сборы отправились ребята, вошедшие в расширенный состав национальной команды, которая еще не приступила к тренировкам. Пока возобновить занятия разрешили только в двух регионах – в Башкортостане и Ульяновской области. Но сборники будут заниматься по программе, которую предоставят в Российском союзе биатлонистов. В Белорецкий район на сборы Антон Бабиков и Эдуард Латыпов приедут своим ходом. Алексей Петров успел провести тренировку на уфимском спорткомплексе, и сегодня отправился в Белорецкий район. Все трое вошли в состав сборной России по итогам соревнований 2018-2019 годов, так как провести чемпионат страны в этом сезоне не удалось из пандемии коронавируса.