Жительница Башкирии зарезала мужа, защищая 8-летнего сына

Страшный семейный конфликт произошёл в Белорецке. 41-летний местный житель напал на свою 40-летнюю сожительницу и её 8-летнего сына. В попытках защитить ребенка женщина схватила нож.

Конфликт возник на почве ревности при распитии спиртных напитков. Тогда агрессивный супруг накинулся с кулаками на семью. Чтобы защитить себя и сына, женщина воткнула нож в грудь сожителя. Оказалось, мужчина не первый раз поднимает руку на семью, а женщина уже была осуждена за нападение с ножом.