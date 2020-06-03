Руслан Хабибов: «Надеемся в следующем году провести соревнования по спортивной борьбе»

Что касается соревнований, то сегодня сложно говорить об этом. Если говорить о международных состязаниях, то Лига наций среди женских команд перенесена на следующий год. Мы надеемся в следующем году провести соревнования по спортивной борьбе среди юниоров, потому что такое решение предварительно уже принято. И в 2022 году мы надеемся провести чемпионат мира по волейболу. Мне кажется, что у нас все получится.

Руслан Хабибов, министр молодежной политики и спорта Республики Башкортостан