Руслан Хабибов: «Надеемся в следующем году провести соревнования по спортивной борьбе»

Башкирские спортсмены приступили к тренировкам. Но только те, кто входит в состав сборных России и Башкортостана, а также олимпийской команды.

Приступили к занятиям представители биатлона, легкой атлетики, шорт-трека, плавания, гребли на байдарках и каноэ. Занятия проводятся в строгих условиях с соблюдением всех требований в нынешней ситуации. Заработали два объекта – Центр спортивной подготовки и «Биатлон», но второй доступен для спортсменов частично. Вопрос с соревнованиями пока открыт. Международные старты перенесены. 

Что касается соревнований, то сегодня сложно говорить об этом. Если говорить о международных состязаниях, то Лига наций среди женских команд перенесена на следующий год. Мы надеемся в следующем году провести соревнования по спортивной борьбе среди юниоров, потому что такое решение предварительно уже принято. И в 2022 году мы надеемся провести чемпионат мира по волейболу. Мне кажется, что у нас все получится.

Руслан Хабибов, министр молодежной политики и спорта Республики Башкортостан