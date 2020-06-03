Руслан Хабибов: «Надеемся в следующем году провести соревнования по спортивной борьбе»

Башкирские спортсмены приступили к тренировкам. Но только те, кто входит в состав сборных России и Башкортостана, а также олимпийской команды.
Приступили к занятиям представители биатлона, легкой атлетики, шорт-трека, плавания, гребли на байдарках и каноэ. Занятия проводятся в строгих условиях с соблюдением всех требований в нынешней ситуации. Заработали два объекта – Центр спортивной подготовки и «Биатлон», но второй доступен для спортсменов частично. Вопрос с соревнованиями пока открыт. Международные старты перенесены.