Жокей из Иглино рассказал о победе на III этапе турнира «Терра Башкирия»

Первыми после смягчения режима самоизоляции в Башкирии возобновили соревнования участник конноспортивного турнира «Терра Башкирия». Представители разных районов приезжают в Уфу, чтобы выяснить сильнейших. А вот грандиозный финал, в котором определится лучший жокей-любитель республики, состоится 12 сентября.
Все шансы победить имеет Марсель Ахмадеев из Иглинского района. На своем этапе жокей выиграли и районную скачку, а затем полуфинал и финал.
Марсель Ахмадеев вместе со своей подопечной обошел всех конкурентов в скачке на кубок администрации родного района. В числе тех, кто остался позади и тренер жокея-любителя, Сергей Константинов. Марсель Ахмадеев занимается конным спортом с семи лет. Но Бавария – первый питомец, которого тренировал юноша. Он выбрал ее сам три года назад и все это время не разлучаются.
Но потом Марселю Ахмадееву пришлось приручить Лакмуса – лошадь из ипподрома «Акбузат», которая досталась жокею в полуфинале. Практически несколько минут, чтобы познакомиться и найти общий язык с четвероногим партнером.
В финале ему достался жеребец, показавший худшее время в предыдущей скачке – таковы правила «Терры Башкирии». Но и с Акбузатом Марсель Ахмадеев показал лучшее время.
Теперь Марселю Ахмадееву предстоит подтвердить свой профессионализм уже в финале, он может оформить покер 12 сентября на ипподроме «Акбузат».