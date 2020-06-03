Жокей из Иглино рассказал о победе на III этапе турнира «Терра Башкирия»

Первыми после смягчения режима самоизоляции в Башкирии возобновили соревнования участник конноспортивного турнира «Терра Башкирия». Представители разных районов приезжают в Уфу, чтобы выяснить сильнейших. А вот грандиозный финал, в котором определится лучший жокей-любитель республики, состоится 12 сентября.

Все шансы победить имеет Марсель Ахмадеев из Иглинского района. На своем этапе жокей выиграли и районную скачку, а затем полуфинал и финал.

Марсель Ахмадеев вместе со своей подопечной обошел всех конкурентов в скачке на кубок администрации родного района. В числе тех, кто остался позади и тренер жокея-любителя, Сергей Константинов. Марсель Ахмадеев занимается конным спортом с семи лет. Но Бавария – первый питомец, которого тренировал юноша. Он выбрал ее сам три года назад и все это время не разлучаются.

Она никого кроме меня не пускает. Что у нее, что у меня были бабочки в животе от этого. Я просто первый раз выиграли на ипподроме, хотя много раз скакал. Марсель Ахмадеев, победитель третьего этапа турнира «Терра Башкирия»

Но потом Марселю Ахмадееву пришлось приручить Лакмуса – лошадь из ипподрома «Акбузат», которая досталась жокею в полуфинале. Практически несколько минут, чтобы познакомиться и найти общий язык с четвероногим партнером.

В финале ему достался жеребец, показавший худшее время в предыдущей скачке – таковы правила «Терры Башкирии». Но и с Акбузатом Марсель Ахмадеев показал лучшее время.

Пинаются, бьют их. Это скорости не придает, это сбивает дыхание. Например, бежит человек, а его ударяют палкой сзади. И ровно то же самое с лошадью. Я лошадь ни разу не ударил. Не могу сказать, что я профессионал, но любого коня можно уговорить. Марсель Ахмадеев, победитель 3 этапа конноспортивного турнира «Терра Башкирия»

Хороших результатов можно добиться постоянными занятиями, чтобы сам человек не ленился. Победитель наш он сам старался. После занятий придет, погладить, почистит и поехать. Сергей Константинов, тренер конноспортивного клуба села Иглино