В Башкирии появились новые подробности в деле пропавшей семьи Мазовых

В Уфе возобновили поиски пропавшей семьи Мазовых. Напомним, Артём Мазов и два его маленьких сына пропали без вести в прошлом году. Спасатели возобновили поиски пропавших на водных объектах.

Об этом сообщил начальник аварийно-спасательной службы республики Владимир Темяшев. Следственный комитет Башкирии озвучил распоряжение возобновить поиски на реках и озёрах. Сейчас вода спала, и сотрудники МЧС России смогли снова приступить к розыскным мероприятиям.

Семья Мазовых исчезла ещё 26 октября 2019 года. Поиски начались на следующий день, но кроме машины Артема Мазова у реки следов пропавших не было обнаружено. В январе спасатели прекратили поиски.