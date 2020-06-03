Поддержка мебельных заводов и визит к блокаднице: Радий Хабиров посетил Туймазинский район

В Туймазинском районе может появиться кластер по производству мебели. Об этом стало известно сегодня в ходе визита Радия Хабирова на местные фабрики. Глава республики осмотрел цеха, где изготавливают матрасы, посмотрел образцы мебели, а также побывал на других предприятиях. В частности, в тепличных хозяйствах. Впрочем, во время визита Главе региона пришлось также отойти от протокола.

Обеспечивать комфортный сон – их профессиональная работа. Вот уже 15 лет фабрика ортопедических матрасов выпускает более 50 моделей продукции для взрослых и детей. В условиях пандемии объем заказов, конечно, снизился, но спрос как в республике, так и за пределами сохраняется высокий. Руководство рассказало Радию Хабирову о планах расширить производство.

Где-то 9,5 тысяч кв. метров мы планируем построить. Производственные площади, складские помещения. Будем создавать дополнительно до 300 рабочих мест. Лилия Мамлеева, заместитель директора фабрики ортопедических матрасов

Глава республики также осмотрел продукции других производителей мебели, работающих в Туймазах. На территории муниципалитета формируется настоящий профильный кластер. Министерство промышленности планирует проработать возможности его комплексной поддержки.

Помощь у государства попросили и на предприятии «Туймазытехуглерод». Оно основано в 1957 году и является одним из семи по стране, выпускающих технический углерод для производства резины. Около 40 процентов отгружается на экспорт за рубеж. Сейчас здесь реализуется инвестпроект по модернизации одного из технологических потоков, работа будет идти в два этапа – на эти цели требуется 350 млн рублей.

В ходе рабочей поездки Радий Хабиров осмотрел также тепличные хозяйства района. В «Панакс-Агро» запуск новых парников позволил в 2,5 раза увеличить урожайность томатов и огурцов. А вот в «Куш-Буляк» намерены построить дополнительно 1,5 га арочных теплиц. Основным вопросом является потребность в дополнительной мощности электричества. Радий Хабиров ответил, что обсудит эту тему с руководством «Башкирской электросетевой компании».