В Уфе экс-полицейские, оправданные по делу об изнасиловании, дали первое интервью

Двое оправданы, третьему уменьшили срок. Верховный суд Башкирии отменил приговор в отношении экс-полицейских, которых обвиняли в изнасиловании коллеги. За мужчинами признано право на реабилитацию.
Судебная коллегия рассмотрела апелляционную жалобу в защиту подсудимых, а также апелляционное представление прокурора на приговор Кировского районного суда.
Потерпевшая просила больший срок для бывших сотрудников полиции. Однако высшей инстанцией приговор был отменен. Матвеев и Галиев оправданы как непричастные к преступлению.
А вот Павел Яромчук взят под стражу в зале суда. Правда, наказание с шести лет уменьшили до четырех. Отбывать срок мужчина будет в исправительной колонии общего режима. Исковые требования потерпевшей удовлетворены частично, постановлено взыскать компенсацию морального вреда в размере 500 000 рублей.