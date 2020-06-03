В Уфе экс-полицейские, оправданные по делу об изнасиловании, дали первое интервью

Двое оправданы, третьему уменьшили срок. Верховный суд Башкирии отменил приговор в отношении экс-полицейских, которых обвиняли в изнасиловании коллеги. За мужчинами признано право на реабилитацию.

Судебная коллегия рассмотрела апелляционную жалобу в защиту подсудимых, а также апелляционное представление прокурора на приговор Кировского районного суда.

Потерпевшая просила больший срок для бывших сотрудников полиции. Однако высшей инстанцией приговор был отменен. Матвеев и Галиев оправданы как непричастные к преступлению.

А вот Павел Яромчук взят под стражу в зале суда. Правда, наказание с шести лет уменьшили до четырех. Отбывать срок мужчина будет в исправительной колонии общего режима. Исковые требования потерпевшей удовлетворены частично, постановлено взыскать компенсацию морального вреда в размере 500 000 рублей.

Без веры ни один человек жить не может. Я весь период следствия верил, что правда будет за мной, за моими близкими, за родными, за адвокатами. Правда одна, и она восторжествовала.

Салават Галиев

Мы, конечно, верили, с трудом, но верили. Как Салават говорит, без веры жить нельзя. А по поводу планов – меня ждет семья, внуки – еду к ним.

Эдуард Матвеев