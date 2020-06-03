В Уфе росгвардеец с женой спасли жизнь сбитому рабочему

В Уфе сотрудник Росгвардии с супругой спасли человека. Дорожного рабочего сбили на затонской объездной дороге. Мужчина получил серьёзные травмы.

Час пик. Люди спешат по своим делам. Денис с женой решают остановиться. Возле лежащего мужчины стоит ВАЗ и водитель автомобиля в шоковом состоянии.

Кадры сняты очевидцами. Ноги пострадавшего неестественно вывернуты, мужчина истекает кровью. Денис и его супруга, разорвав брюки, увидели, что у рабочего открытые переломы. При этом пострадавший, явно не понимая, что произошло, пытался встать.

На тот момент пострадавший вместе со своим коллегой проводили на этом участке работы. Когда начался дождь, мужчины, видимо, решили перебежать дорогу, где у них находился автомобиль, но сделали это в спешке. Да и водитель, возможно, из-за погодных условий не смог вовремя затормозить и сбил одного из рабочих. Денис с женой стали оказывать первую помощь. Решили наложить шину, подходящих материалов под рукой не было. Тогда росгвардеец вспомнил, что в машине был пластиковый ящик. Разрезав его, ноги пострадавшего зафиксировали. Но травм было столько, что перевязочные материалы быстро закончились.

Оказывали помощь, разговаривали с ним, чтобы был в сознании. Потом приехала скорая. Он был уже готов к транспортировке. Я сам был пострадавшим в такой ситуации. Денис

Такой круговорот добра. Картина была не для слабонервных, вспоминает Лиана, супруга Дениса. Это ей как врачу было привычно. Девушка работает хирургом в 9 больнице. Тогда, рассказывает, делали всё на автомате.

Был час пик, дороги забиты, было ясно, что скорая быстро не успеет приехать. В такой ситуации каждая секунда на счету. Лиана

Кстати, на месте ДТП были и другие люди, вот только как действовать, никто не понимал. А они с мужем не растерялись.

Люди знают, как оказывать помощь, но теряются. А мы все это видели, действуем быстрее. Это моя работа. Лиана