В Уфе росгвардеец с женой спасли жизнь сбитому рабочему

В Уфе сотрудник Росгвардии с супругой спасли человека. Дорожного рабочего сбили на затонской объездной дороге. Мужчина получил серьёзные травмы.
Час пик. Люди спешат по своим делам. Денис с женой решают остановиться. Возле лежащего мужчины стоит ВАЗ и водитель автомобиля в шоковом состоянии.
Кадры сняты очевидцами. Ноги пострадавшего неестественно вывернуты, мужчина истекает кровью. Денис и его супруга, разорвав брюки, увидели, что у рабочего открытые переломы. При этом пострадавший, явно не понимая, что произошло, пытался встать.
На тот момент пострадавший вместе со своим коллегой проводили на этом участке работы. Когда начался дождь, мужчины, видимо, решили перебежать дорогу, где у них находился автомобиль, но сделали это в спешке. Да и водитель, возможно, из-за погодных условий не смог вовремя затормозить и сбил одного из рабочих. Денис с женой стали оказывать первую помощь. Решили наложить шину, подходящих материалов под рукой не было. Тогда росгвардеец вспомнил, что в машине был пластиковый ящик. Разрезав его, ноги пострадавшего зафиксировали. Но травм было столько, что перевязочные материалы быстро закончились.
Такой круговорот добра. Картина была не для слабонервных, вспоминает Лиана, супруга Дениса. Это ей как врачу было привычно. Девушка работает хирургом в 9 больнице. Тогда, рассказывает, делали всё на автомате.
Кстати, на месте ДТП были и другие люди, вот только как действовать, никто не понимал. А они с мужем не растерялись.
Точно так же отвечает и Денис. Росгвардеец не раз бывал в командировках в горячих точках. Действовать решительно приходилось и не в таких ситуациях. То, что именно Денис и Лиана остановились помочь пострадавшему, можно назвать удачей. Мужчина сейчас находится в больнице, его жизни уже ничто не угрожает, но вот сможет ли он нормально ходить, пока под вопросом. Травмы серьёзные. Супруги хотели бы навестить спасенного, но из-за ограничений нельзя. Так что за его состоянием пока следят на расстоянии.