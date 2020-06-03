В Уфе многодетная мать умоляет помочь спасти ее сына

Молодой человек пролежал в коме 16 дней.

Жительница Уфы оказалась в тяжелой ситуации. Ее сын в мае попал в ужасную аварию в Черниковке.

Не иначе, как чудо: молодой человек остался жив. Однако, второй шанс судьба ему дала через испытание. Данил получил тяжелейшие травмы и сейчас прикован к кровати.

Первые 16 дней он провел в коме. После этого очнулся, но кушать может только через трубку, а состояние по прежнему оценивается как тяжелое.

У его мамы пятеро детей. Одной тащить всех тяжело, а когда Данил попал в больницу - ситуация оказалась невыносимой.

Волонтеры поясняют: у матери не хватает средств на реабилитацию сына. В день на специальные смеси необходимо порядка 2000 рублей. Кроме того, у Данила уже начали образовываться пролежни. Мать пострадавшего парня обратилась к неравнодушным горожанам с просьбой о помощи.