В Уфе нашли пропавшего 64-летнего мужчину

Поиски 64-летнего жителя Уфы завершились. Ивана Елпаева искали со 2 июня. В тот день мужчина ушел из дома, но обратно так и не вернулся.
Родные и близкие мужчины не находили себе места. Они обратились за помощью к волонтерам. Ориентировка разлетелась в соцсетях.
Как сообщали волонтеры, мужчина нуждался в медпомощи, поэтому важно было найти его как можно быстрее.
Недавно волонтеры сообщили радостную новость. К счастью, поиски завершились успешно. Иван нашелся живым и невредимым. Где он находился столько времени, не сообщается.