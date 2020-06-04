В Уфе нашли пропавшего 64-летнего мужчину

Поиски 64-летнего жителя Уфы завершились. Ивана Елпаева искали со 2 июня. В тот день мужчина ушел из дома, но обратно так и не вернулся.

Родные и близкие мужчины не находили себе места. Они обратились за помощью к волонтерам. Ориентировка разлетелась в соцсетях.

Как сообщали волонтеры, мужчина нуждался в медпомощи, поэтому важно было найти его как можно быстрее.