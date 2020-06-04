В Башкирии пьяный водитель устроил ДТП: один человек погиб, двое пострадали

Вчера, в Учалинском районе Башкирии произошло смертельное ДТП. Водитель автомобиля Ford Mondeo на полном ходу съехал в кювет. После этого легковушка опрокинулась.

Авария произошла на 55 км автодороги Белорецк-Учалы-Миасс. За рулем иномарки находился 50-летний мужчина. Вскоре выяснилось, что водитель управлял автомобилем в нетрезвом виде.

68-летний пассажир иномарки получил несовместимые с жизнью травмы. Он скончался на месте трагедии.