Житель Башкирии врезался в дерево и трагически погиб

Страшное ДТП произошло накануне, 3 июня, в вечернее время суток. На автодороге Раево-Давлеканово-Толбазы 61-летний водитель трагически погиб. Мужчина врезался в дерево на своем автомобиле.

Пресс-служба ГИБДД по РБ сообщила подробности случившегося. По предварительной информации, мужчина на «ВАЗ-2121» не справился с управлением транспортного средства и слетел в кювет. А после на скорости врезался в дерево.