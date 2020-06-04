Житель Уфы прокатил товарищей, которые высунулись из окон машины

Сотрудники ГИБДД задержали водителя, машина которого привлекла внимание инспекторов. Пассажиры автомобиля решили прокатиться «с ветерком». Парни вылезли из окон машины и прокатились по городу прямо так.

Очевидцы разместили фотографии такой поездки в социальных сетях. Сотрудники ведомства занялись административным расследованием, в ходе которого быстро нашли нарушителя. Им оказался 21-летний парень из Мечетлинского района. Оказалось, молодые люди просто хотели пошутить.

Инцидент произошёл на проспекте Салавата Юлаева. Водитель полностью признал содеянное и готов выплатить штраф за нарушение перевозки пассажиров.