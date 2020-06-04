Житель Башкирии зверски убил 85-летнего дедушку ради денег

Ещё 11 августа 2019 года в собственном доме было обнаружен 85-летний пенсионер, тело которого было покрыто ножевыми ранениями. Сотрудники полиции начали расследование дела, которое вывело их на местного жителя. У 37-летнего мужчины была свежая ссадина на шее, происхождение которой он объяснить не смог. А очевидцы рассказали свои наблюдения: в один из дней мужчина расплатился за продукты купюрой в крови. После осмотра бани подозреваемого были обнаружены недогоревшая перчатка и нож.