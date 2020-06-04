В Уфе пенсионер погиб под колесами иномарки в ста метрах от пешеходного перехода

В Уфе утром 4 июня на Проспекте Октября сбили пенсионера. ДТП произошло неподалеку от остановки «Бульвар Славы». 27-летний уфимец за рулем Hyundai Santa Fe не успел затормозить и совершил наезд на пешехода, переходившего дорогу неподалеку от подземного пешеходного перехода. От полученных травм мужчина погиб на месте.

Всего за сутки на дорогах республики погибли три человека. В Учалинском районе пьяный водитель за рулем Ford Mondeo не справился с управлением и съехал в кювет. 68-летний мужчина погиб на месте. Также смертельные травмы получил 61-летний житель Давлекановского района. Водитель за рулем «Нивы» врезался в дерево.