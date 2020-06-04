Житель Уфы насмерть сбил пожилого мужчину

Смертельное ДТП произошло в башкирской столице. Сегодня, 4 июня, утром на дорогах города был сбит пожилой мужчина. Пострадавший не смог перенести полученных травм.

Сотрудники ГИБДД рассказали подробности случившегося. По предварительным данным, 27-летний парень на «Хёндай» ехал в сторону центра города из Черниковки. В какой-то момент мужчина не успел остановиться и наехал на пешехода. Очевидцы сообщают, что пострадавший переходил дорогу в неустановленном для этого месте. Через сто метров от аварии находился подземный пешеходный переход.