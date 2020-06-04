В Башкирии рассказали, кто чаще других заражает пожилых коронавирусом

Минздрав Башкирии озвучил новую информацию о распространении коронавируса на территории региона. Характер распространения заболевания изменился.
Раньше люди заражались коронавирусной инфекцией в основном в больницах или общественных местах. Теперь ситуация изменилась. Зафиксировано большое количество внутрисемейных случаев заражения. В основном заболевают пожилые люди.
Люди старше 65 лет зачастую тяжело переносят заболевание. Им нередко требуется поддержка дыхания на аппаратах ИВЛ, а также реанимационные мероприятия. Родственники зараженных пенсионеров в таких случаях являются бессимптомными носителями вируса.
Фото: Интернет.