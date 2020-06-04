В Башкирии рассказали, кто чаще других заражает пожилых коронавирусом

Инфекция бьёт по старикам. Мы фиксируем семейные очаги заражения, как это было в Дагестане. Новые очаги в семьях могут быть связаны с массовым приездом вахтовиков, которые могли привезти коронавирусы в виде бессимптомных форм заболевания.

Максим Забелин, министр здравоохранения РБ