В Башкирии рассказали, кто чаще других заражает пожилых коронавирусом

Минздрав Башкирии озвучил новую информацию о распространении коронавируса на территории региона. Характер распространения заболевания изменился.

Раньше люди заражались коронавирусной инфекцией в основном в больницах или общественных местах. Теперь ситуация изменилась. Зафиксировано большое количество внутрисемейных случаев заражения. В основном заболевают пожилые люди.

Инфекция бьёт по старикам. Мы фиксируем семейные очаги заражения, как это было в Дагестане. Новые очаги в семьях могут быть связаны с массовым приездом вахтовиков, которые могли привезти коронавирусы в виде бессимптомных форм заболевания.

Максим Забелин, министр здравоохранения РБ 

Люди старше 65 лет зачастую тяжело переносят заболевание. Им нередко требуется поддержка дыхания на аппаратах ИВЛ, а также реанимационные мероприятия. Родственники зараженных пенсионеров в таких случаях являются бессимптомными носителями вируса.

Фото: Интернет. 