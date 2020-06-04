В Уфе эксперты предсказали, сколько человек заразится коронавирусом до 12 июня

Количество инфицированных в Башкирии к 12 июня по оптимистическому сценарию составит примерно 4245 человек. По пессимистическому – 4425.

Уфимские эксперты утверждают, что цифры достаточно относительные. С середины мая эпидемиологическая ситуация в республике развивается практически стабильно.

Развитие коронавируса в Башкирии ещё не пошло на убыль, утверждает руководитель проектного офиса по математическому моделированию развития новой коронавирусной инфекции от УГАТУ Ирина Лакман. Заметен разрыв между случаями заболевания и выздоровления. Это объясняется тем, что изменились внешние условия развития вируса по сравнению с апрелем и началом мая. Изменение условий внешней среды в первую очередь связано со снятием ограничительных мер.

Число новых случаев коронавируса растёт линейно, а число выздоровлений – пропорционально. Однако скорость выздоровления замедлилась, за счёт этого между ними начал увеличиваться тот самый разрыв.