В Башкирии для водителей появится штраф в 50 тысяч рублей

В кодексе об административных нарушениях появится новая часть. Называться она будет так: «Невыполнение водителем транспортного средства требования о прохождении медицинского освидетельствования на состояние опьянения».

Максимальный штраф за невыполнение этой части будет составлять 50 000 рублей. Статья, которая предусматривает штраф в 30 000 рублей за отказ от медицинского освидетельствования, дополняется ещё второй частью. Если в автомобиле водителя находится несовершеннолетний пассажир, штраф увеличивается до 50 000 рублей.