Молодую студентку из Башкирии убил кабан

Страшная авария произошла в соседней республике. В Мензелинском районе Татарстана погибла студентка из Башкирии. Девушка попала в дорожно-транспортное происшествие с участием дикого животного.

30 мая 23-летняя девушка возвращалась из Башкирии в столицу соседней республики. Студентка за рулём «Лады Гранта» столкнулась с кабаном, который внезапно выбежал на дорогу. Девушка не успела затормозить, поэтому от столкновения автомобиль улетел в кювет.

По предварительной информации, девушка получила травмы несовместимые с жизнью. Студентка из Башкирии погибла на месте происшествия. Однако точные обстоятельства трагедии ещё предстоит установить.