«ВКонтакте» дала возможность жителям Башкирии стать известными

Сегодня в крупнейшей российской социальной сети стартовал сервис "Клипы".
"ВКонтакте" презентовала новый сервис "Клипы". Отныне каждый сможет загрузить свой минутный ролик на любую тематику, попасть в рекомендации и стать известным блогером.
У "Клипов" есть уникальное отличие от конкурентов. В новый сервис встроено использование AR-спецэффектов.
Управлять сервисом можно будет без помощи рук. Пользователю достаточно будет лишь указать необходимый жест для того, чтобы включить запись или переключить эффект.
Набрать просмотры на начальном этапе поможет социальный граф: первыми ролики увидят друзья и подписчики. Выход к широкой аудитории обеспечит новая рекомендательная платформа, которая учитывает миллиарды сигналов об интересах пользователей, их любимых форматах контента, а также о взаимодействиях внутри и вне социального графа и подписок. Благодаря всей этой информации алгоритмы смогут предложить каждому пользователю свежий клип, интересный именно ему.
Не отрываясь от просмотра, понравившийся клип можно будет отправить друзьям сообщением, разместить у себя на стене или в сообществе, а также добавить в закладки, чтобы пересмотреть позже. Кроме того, зрители могут общаться в комментариях под роликами — и делиться своим мнением друг с другом. Всё это позволит авторам, брендам и лидерам мнений тратить меньше ресурсов, чтобы на профессиональном уровне поддерживать связь с аудиторией.
В ближайшие дни «Клипы» станут доступны всем пользователям в четвёртой вкладке актуальной версии мобильного приложения VK. На старте там будут доступны видео от Павла Воли, Екатерины Варнавы, Евгения Кулика, Ильи Соболева, Филиппа Киркорова и сотен других приглашённых авторов, а вскоре возможность размещать собственные видео появится у всех пользователей. В Команде «ВКонтакте» убеждены, что «Клипы» помогут открыть новые громкие имена — и продолжат достижения программы VK Talents.
В сутки видео в VK набирают 750 миллионов просмотров, а каждый месяц их включают 80 миллионов пользователей. Ежемесячная аудитория прямых трансляций — 45 миллионов человек. Интерес к вертикальным видео показательно высок: ежемесячно 9 миллионов авторов публикуют «ВКонтакте» более 114 миллионов историй, а все истории на платформе собирают более 7,6 миллиарда просмотров от 42 миллионов зрителей