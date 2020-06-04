В Башкирии парни устроили перестрелку из-за женщины

3 июня в Учалинском районе произошла перестрелка. В больницу села Сафарово поступил пациент с травмой плеча. Мужчина получил ранение из травматического пистолета.

ИА «Башинформ» сообщает, что пострадавший участвовал в массовой перестрелке. Мужчина поссорился с возлюбленной, а та позвала на защиту своих знакомых. Словесный конфликт мужчин быстро перетек в драку, в ходе которой один из оппонентов достал пистолет.