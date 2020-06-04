В Уфе мигрант пытался подкупить сотрудника ФСБ

Следственный комитет Уфы возбудил уголовное дело по факту взяточничества. При даче взятки был задержан 49-летний уроженец Китайской народной республики. Подозреваемый пытался подкупить сотрудника ФСБ за 2 миллиона рублей.

Как стало известно следствию, преступник был генеральным директором фирмы, которая была поймана на различных нарушениях. У мужчины изъяли технику и началось расследование коммерческой деятельности фирмы. Чтобы избежать следующего разбирательства, уроженец КНР предложил сотрудники ФСБ круглую сумму. Правоохранитель доложил о предложении руководству, и при передаче денежных средств преступник был задержан.