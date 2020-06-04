«Прощай, мой друг»: девушку-фотографа из Уфы похоронили в ОАЭ

Трагическая история Юлии Хабибуллиной подошла к концу. Тело девушки так и не смогли транспортировать на родину в Башкирию . Погибшую похоронили в ОАЭ.

Напомним, 15 мая молодая девушка-фотограф из Уфы проводила фотосессию в Дубае в горах. Юлия не смогла удержать равновесия и сорвалась со скалы. К сожалению, спасти несчастную не было возможности. Из-за пандемии коронавируса, закрытых границ и священного месяца Рамадан отправка тела затянулась. Стало известно, что родственники так и не смогли добиться перевозки тела в Башкирию, поэтому Юлию похоронили на мусульманском кладбище в эмирате Фуджайра.