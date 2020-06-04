Питался травой: в Башкирии завершились поиски 85-летнего пенсионера

Волонтёры «Лиза Алерт Башкортостан» рассказали о поисках 85-летнего Назипа Зайнуллина. Пенсионер пропал в начале июня в селе Мирный. Дедушка ушёл за вениками в лес, но домой так и не вернулся.

Обеспокоенные родственники обратились за помощью к волонтёрам только через 36 часов после исчезновения пенсионера. Небольшим составом добровольцы опросили местных, исследовали территорию и отправились на поиски по примерному пути Назипа Зайнуллина. Поиск продолжался до четырёх утра , но, к счастью, увенчался успехом.

Дедушка был найдем в поле посреди травы благодаря светоотражающим полоскам на куртке. Оказалось, у пропавшего свело ногу, и сам передвигаться он больше не мог. Пока были силы, Назип-абый пил воду из речки и ел траву. Домой волонтёры и пропавший пенсионер добрались только под утро. У порога их встречали радостная семья дедушки, скорая помощь и тёплая баня.