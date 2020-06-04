В ФК «Уфа» может приехать на просмотр новый игрок

В Уфу на просмотр может приехать новый игрок уже 10 июня. Об этом в эксклюзивном интервью телеканалу БСТ рассказал генеральный директор ФК «Уфа» Шамиль Газизов.

Мы ведем переговоры, хотя, конечно, есть трудности из-за пандемии, но 10 числа, может быть, из ребят кто-то подъедет на просмотр.

Между тем у футболистов «Уфы» сегодня завершился учебно-тренировочный сбор в Аше. Он длился 17 дней. Но длинные сборы были нужны после 2 месяцев простоя. Сначала шла функциональная, координационная, общая подготовка. Затем начали работать над игровыми связями. Завершили сбор двусторонней игрой. Следующий этап подготовки начнется 7 июня. А пока у футболистов два дня выходных.