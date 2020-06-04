В гранд-финале чемпионата Башкирии по киберфутболу разразился скандал

Скандал в гранд-финале чемпионата республики по интерактивному футболу. Один из участников решил ввести свой регламент и правила. После отказа пригрозил неучастием в полуфиналах, но почему-то от лица всех четырех игроков. Сейчас оргкомитет рассматривает протоколы и будет выносить решение о дисквалификации на всех турнирах Федерации киберспорта России на несколько лет.

Вопреки всем интригам победитель определится завтра в прямом эфире телеканала БСТ. 5 июня в 19 часов в прямом эфире состоится финальная серия чемпионата РБ по интерактивному футболу 2020 года. На глазах телезрителей определится чемпион Башкортостана.