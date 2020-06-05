В Башкирии продолжаются поиски 39-летней Елены Картаевой

В селе Буриказганово, расположенном в Стерлитамакском районе, пропала без вести 39-летняя горожанка. Елену Картаеву ищут с 1 марта. В день исчезновения женщина вышла из дома, однако обратно так и не вернулась.
Родные и близкие Елены не находят себе места. Они обратились за помощью к местным волонтерам. К поискам присоединились добровольцы поисково-спасательного отряда.
Приметы Елены: рост около 165 см, полная, светловолосая. Информация по одежде отсутствует.
Ориентировка на пропавшую женщину разлетелась в соцсетях. Всех обладающих какой-либо информацией просят сообщить по телефону 8 (987) 106-06-01 или 02.