В Уфе скутерист протаранил легковушку

Накануне, 4 июня, произошло серьёзное дорожно-транспортное происшествие с участием скутериста. Аварию зафиксировали на улице Центральной в микрорайоне Дёма. Подробности происшествия рассказали сотрудники ГИБДД РБ.

По сообщениям ведомства, водитель скутера врезался в выезжающий «Форд Фокус». Хозяином двухколесного транспорта оказался 45-летний житель Илишевского района. Его оперативно госпитализировали с различного рода травмами.

Водителем «Форда» оказался 47-летний житель Уфы. К счастью, автолюбитель не пострадал. Все обстоятельства и причины аварии предстоит выяснить сотрудникам ГИБДД РБ.