В Башкирии мужчину в морге заставили перекладывать трупы

Местный житель Белебеевского района рассказал об ужасных условиях в районном морге. Без средств защиты родственникам умерших самостоятельно приходится перекладывать трупы. Издание «Московский комсомолец» выяснило подробности вопиющей истории.

Очевидец событий, рассказал, что его 39-летняя племянница скончалась от инсульта и была перевезена в городской морг из деревни. Родные женщины сами привезли тело, а сторож морга указал им на пол, где нужно оставить погибшую.

Сторож открыл дверь, показал, где оставить тело. Холодильной камеры там не было, покойную положили в комнатку на первом этаже, на пол. Никаких носилок, ни топчанов — ничего. Нас предупредили, что в субботу и воскресенье морг не работает, попросили подождать три дня и приезжать за телом. очевидец

Но после выходных оказалось, что все привезенные тела так и лежали в комнате, без холодильника, сваленные в одну кучу. Умершие уже почернели, в помещении стоял сильный трупный запах, а родственникам самостоятельно пришлось искать тело. Перекладывать трупы приходилось без средств защиты, но неизвестно, были ли среди погибших зараженные коронавирусом.

А нам ни одноразовых халатов не дали, ни полиэтиленовых перчаток, ни респираторов. Что это за издевательство? очевидец

Глава администрации Белебеевского района ответил на жалобу, сообщив, что ковид-больных увозят совсем в другой морг, а в этом просто не хватает кадров, поэтому сотрудники морга часто просят родственников умерших таскать тела самим.