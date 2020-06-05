В Уфе из окна второго этажа выпал малыш

Страшный инцидент произошёл накануне вечером. В Дёмском районе из окна частного дома выпал ребёнок. Сообщается, что малышу всего четыре года.
На окне дома стояла москитная сетка, которая часто становится причиной трагедии. Ребёнок играл у открытого окна, но в какой-то момент облокотился на сетку. Хрупкая конструкция не выдержала веса малыша и упала, а вместе с ней упал и ребёнок.
К счастью, малыш остался жив. Однако пострадавшему потребовалась госпитализация. Сейчас ребёнку оказана вся необходимая медицинская помощь, а обстоятельства трагедии выясняются.
Фото: Интернет.